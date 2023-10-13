Американський авіаносець прибув до Південної Кореї на тлі погроз КНДР

Востаннє авіаносець відвідував Південну Корею у вересні 2022 року

Американський атомний авіаносець USS Ronald Reagan прибув до південнокорейського портового міста Пусан з метою продемонструвати свою підтримку Південній Кореї у зв'язку з ракетними загрозами з боку КНДР. Про це повідомляє Kyodo.

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Атомний авіаносець прибув у той час, коли США, Південна Корея та Японія здійснюють спільні навчання у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджудо.

Раніше на цьому тижні міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що п'ятиденний візит авіаносця та його ударної групи є частиною угоди, укладеної між Сеулом та Вашингтоном у квітні.

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Востаннє авіаносець відвідував Південну Корею у вересні 2022 року, це був перший захід у порт за п'ять років.

Як повідомлялося, на тлі нещодавнього нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.