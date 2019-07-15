Чиновницю Держпродспоживслужби затримали на хабарі у Києві



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Начальник відділу адміністративної практики ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві вимагала 1500 доларів

У столиці під час отримання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів затримано заступника начальника управління аналітично організаційного забезпечення – начальника відділу адміністративної практики ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві.

Про це 15 липня повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Вказані кошти зловмисниця вимагала та одержала від громадянина за отримання експлуатаційного дозволу для проведення діяльності, пов'язаної із виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження», - заявили в прокуратурі.

Повідомляється, що зловмисниця затримана в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання грошових коштів. Вирішується питання щодо оголошення їй про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що заступника голови Державної архівної служби затримали під час отримання хабаря за сприяння в працевлаштуванні людини в Фонді державного майна України.