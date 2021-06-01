Чиновник «Нафтогазу» попався на великому хабарі

СБУ затримала чиновника під час отримання авансу хабара у розмірі 1 млн гривень

Служба безпеки України заявила про викриття на Львівщині масштабного корупційного механізму, який організувало керівництво однієї з філій НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними досудового слідства, посадова особа філії «Новояворівські електромережі», управління якою здійснює ТОВ «Нафтогаз Тепло», налагодила масштабну схему отримання хабарів. Зокрема, за 1,4 млн грн посадовець «гарантував» не створювати штучних перешкод у підключенні житлового будинку до електромереж. Він також обіцяв сприяння у стабільному забезпеченні споживачів електроенергією.

Правоохоронці затримали чиновника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання авансу в 1 млн грн.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо інших фактів отримання хабарів та можливої причетності до корупційної схеми.

Операцію із викриття оборудки проводили оперативники УСБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння керівництва НАК «Нафтогаз України».