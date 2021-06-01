У Києві іноземець виготовляв і збував фальшиву валюту (фото)

Під час обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці виявили грошові банкноти з ознаками підроблення

Фальшивки ділок збував за 30% від номінальної вартості своїм постійним клієнтам

Працівники Святошинського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури викрили іноземця, який обґрунтовано підозрюється у збуті підроблених грошей в іноземній та національній валюті. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Аби задокументувати злочин, правоохоронці провели оперативну закупку та придбали у правопорушника 200 фальшивих доларів США.

«Ми викрили зловмисника при спробі збуту підроблених грошей, а саме 20 тисяч гривень. Речові докази вилучили, а громадянина іншої держави, 1995 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також ми з’ясували, що готові фальшивки ділок збував за 30% від номінальної вартості своїм постійним клієнтам», – розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

У помешканні затриманого працівники правоохоронних органів провели обшук, у ході якого виявили та вилучили кліше та копіювальну техніку, грошові банкноти з ознаками підроблення, а також інші речові докази, які вказують на причетність фігуранта до протиправної діяльності.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у збуті підроблених грошей на території Києва. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

Столичні поліцейські встановлюють усіх учасників злочинного бізнесу. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила угруповання, учасники якого організували збут великих сум фальшивих євро, а також займались підробкою документів державного зразка.