СБУ готуються реформувати. «Слуга народу» озвучила терміни

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про реформу СБУ ще у січні 2021 року

Вже цього місяця законопроєкт про Службу безпеки України надійде в Раду

Народна депутатка з фракції «Слуга народу», заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла анонсувала найближчим часом розгляд в Раді законопроєкту про реформу СБУ. Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

«На запитання: коли реформа СБУ? На червень готуємо до зали, до кінця сесії – прийняти. Хотілось би швидше, та і юридично проєкт має бути якісним», – зазначила Безугла.

Також вона додала, що реформу СБУ намагаються зірвати «постійно, кожного дня і різними способами, та робота триває».

Депутатка порадила тим, «хто трохи пристосувався в «конторі»: не хоче змін/панікує/сердиться» усвідомити, що «зміни дадуть змогу вільно дихнути і стати справжнім воїном безпеки».

Раніше повідомлялося, що Міжнародна консультаційна група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України в редакції, поданій 3 червня.

28 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3196-д «Про внесення змін до Закону України« Про Службу безпеки України» щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ».

Автори законопроєкту пропонували ліквідувати підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, обмежити правоохоронну функцію і до 2024 року поступово передати функції досудового розслідування ДБР.

При цьому реформа передбачає посилення контррозвідувального і антитерористичного напрямків в роботі СБУ і розширення повноважень для боротьби з терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, транснаціональними злочинними угрупованнями за межами України.

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