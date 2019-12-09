СБУ вилучила документи в Одеській мерії



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В Одеській міській раді тривають слідчі дії, розпочаті 22 листопада

Співробітники Служби безпеки України провели 9 грудня слідчі дії в Одеській міськраді.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Проводилась виїмка документів в приміщенні мерії в рамках розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками Одеської міськради і комунального підприємства», - зазначили в СБУ.

За даними місцевих ЗМІ, слідчі дії проводились у приміщеннях департаментів фінансів, комунальної власності та архіві міськради в рамках кримінального провадження за ознаками ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

«Документи вилучають у рамках «теплової» справи. Йдеться про погашення за рахунок муніципальної скарбниці заборгованості за кредитом, взятому КП «Теплопостачання м.Одеси» в комерційному банку «Надра». Борг у розмірі майже 200 млн грн викупила у збанкрутілої фінансової установи компанія «Південь-Капітал», яка заплатила за нього 84 млн. Це ж могла зробити і мерія Одеси, але міська влада вважала за краще перерахувати бізнесменам 194,5 мільйона», - пише видання «Думская» у своєму Telegram-каналі.

Як повідомило джерело видання, під час попереднього обшуку, що

Оборудки на 100 мільйонів гривень. У СБУ розповіли деталі обшуків в Одеській мерії

відбувся 22 листопада, силовики не змогли отримати всіх необхідних документів, тому виникла необхідність в нових слідчих діях.