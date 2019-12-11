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    В Одеському порту СБУ виявила 30 т контрафактних товарів зі Східної Азії

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    В Одеському порту СБУ виявила 30 т контрафактних товарів зі Східної Азії
    Фото: пресцентр СБУ

    Під час перевірки у контейнерах знайдена контрафактна продукція товарів відомих світових брендів – електронна техніка, одяг, спортивні товари

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Одеською митницею блокували спробу незаконного ввезення в Україну 30 тонн товарів широкого вжитку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    В Одеський торговельний морський порт прибули три контейнери із однієї з країн Східної Азії. Правоохоронці отримали інформацію, що в них міститься незадекларований вантаж, який згодом ділки планували незаконно оформити та вивезти з території порту.

    Під час перевірки у контейнерах була виявлена контрафактна продукція товарів відомих світових брендів – електронна техніка, одяг, спортивні товари. Загальна вага виявленого контрафакту становить 30 тонн.

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    В Одеському порту СБУ виявила 30 т контрафактних товарів зі Східної Азії
    В Одеському порту СБУ виявила 30 т контрафактних товарів зі Східної Азії
    В Одеському порту СБУ виявила 30 т контрафактних товарів зі Східної Азії
    Фото: пресцентр СБУ

    Наразі нелегальний вантаж вилучено.

    Точна сума попереджених СБУ збитків державному бюджету з`ясовується.

    Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин справи, а також замовників товару та можливої причетності посадових осіб контролюючих органів до нелегальної схеми.

    СБУ контрабанда Одеса порт час
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