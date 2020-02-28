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    Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29

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    Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29 - Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29
    Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29

    Турецький МЗС вже провів консультації по телефону з генсеком НАТО

    Число загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада у сирійському Ідлібі, збільшилася до 29.

    Про це повідомляє агенство Anadolu.

    Також відомо, що 36 людей отримали поранення. Вони зараз перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару загинули 22 солдата армії Туреччини.

    Незабаром глава міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після авіаудару провів консультацію по телефону з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

    Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

    За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

    Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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