Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29
Турецький МЗС вже провів консультації по телефону з генсеком НАТО
Число загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада у сирійському Ідлібі, збільшилася до 29.
Про це повідомляє агенство Anadolu.
Також відомо, що 36 людей отримали поранення. Вони зараз перебувають у лікарнях під наглядом медиків.
29 Turkish soldiers martyred in regime airstrike in Idlib, Syria— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 27, 2020
The governor of the Turkish southern Hatay province said there are also 36 injured people receiving treatment at hospitals https://t.co/MHbmeTL7iq pic.twitter.com/pA6NQWbESx
Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару загинули 22 солдата армії Туреччини.
Незабаром глава міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після авіаудару провів консультацію по телефону з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.
Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.
За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.
Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».