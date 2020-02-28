Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29



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Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29

Турецький МЗС вже провів консультації по телефону з генсеком НАТО

Число загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада у сирійському Ідлібі, збільшилася до 29.

Про це повідомляє агенство Anadolu.

Також відомо, що 36 людей отримали поранення. Вони зараз перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

29 Turkish soldiers martyred in regime airstrike in Idlib, Syria



The governor of the Turkish southern Hatay province said there are also 36 injured people receiving treatment at hospitals https://t.co/MHbmeTL7iq pic.twitter.com/pA6NQWbESx — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 27, 2020

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару загинули 22 солдата армії Туреччини.

Незабаром глава міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після авіаудару провів консультацію по телефону з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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