Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29

Турецький МЗС вже провів консультації по телефону з генсеком НАТО

Число загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада у сирійському Ідлібі, збільшилася до 29.

Про це повідомляє агенство Anadolu.

Також відомо, що 36 людей отримали поранення. Вони зараз перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

29 Turkish soldiers martyred in regime airstrike in Idlib, Syria



The governor of the Turkish southern Hatay province said there are also 36 injured people receiving treatment at hospitals https://t.co/MHbmeTL7iq pic.twitter.com/pA6NQWbESx