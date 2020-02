Загострення у Сирії: Туреччина завдає ударів у відповідь на обстріл військових

Турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії

Турецькі військові наносять в ніч на п'ятницю удари у відповідь по позиціях сирійських урядових сил в провінції Ідліб.

Про це повідомив глава управління по зв'язку адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

За повідомленням турецьких ЗМІ, він пояснив, що вогонь по цілям ведеться як з повітря, так і з землі.

Тим часом у мережі починає з'являтися інформація про буцімто відповідь Туреччини на авіаційну атаку.

Зокрема, є інформація, що турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії.

"STINGER" missile fired by Turkish soldiers on a Russian plane, so Russian planes bombed the same place the missile was launched from.



-This is the reason why Russian aircraft were bombed and Turkish soldiers killed, Russia which killed Turkish soldiers, not the Assad regime. pic.twitter.com/PuMwST7byy