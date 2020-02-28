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    У світі

    Загострення у Сирії: Туреччина завдає ударів у відповідь на обстріл військових

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    Загострення у Сирії: Туреччина завдає ударів у відповідь на обстріл військових

    Турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії

    Турецькі військові наносять в ніч на п'ятницю удари у відповідь по позиціях сирійських урядових сил в провінції Ідліб.

    Про це повідомив глава управління по зв'язку адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

    За повідомленням турецьких ЗМІ, він пояснив, що вогонь по цілям ведеться як з повітря, так і з землі.

    Тим часом у мережі починає з'являтися інформація про буцімто відповідь Туреччини на авіаційну атаку.

    Зокрема, є інформація, що турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії.

    Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

    Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

    За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

    Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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