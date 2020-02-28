Глава МЗС Німеччини звинуватив Дамаск та Москву у воєнних злочинах у Сирії
Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони здійснюють удари по цивільній інфраструктурі, зазначив МаасМіністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні воєнних злочинів у сирійській провінції Ідліб.
Про це він заявив виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.
Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони здійснюють удари по цивільній інфраструктурі, включаючи лікарні та школи, наголосив він.
«Навмисні напади на цивільне населення є воєнним злочином», - сказав Маас.
Він додав, що винні в цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.
«Заходи з боротьби з тероризмом не звільняють нікого від дотримання норм міжнародного гуманітарного права», - наголосив міністр.
Маас також закликав Раду Безпеки ООН забезпечити повний доступ гуманітарної допомоги до Сирії та заявив про необхідність гуманітарного перемир'я. Німеччина та Франція готові обговорити це питання з Росією та Туреччиною.
Зустріч лідерів цих країн щодо цього питання запланована на 5 березня, однак поки точно не відомо, чи відбудеться вона.
Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина, За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.
Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».