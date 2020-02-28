Глава МЗС Німеччини звинуватив Дамаск та Москву у воєнних злочинах у Сирії



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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони здійснюють удари по цивільній інфраструктурі, зазначив Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні воєнних злочинів у сирійській провінції Ідліб.

Про це він заявив виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони здійснюють удари по цивільній інфраструктурі, включаючи лікарні та школи, наголосив він.

«Навмисні напади на цивільне населення є воєнним злочином», - сказав Маас.

Він додав, що винні в цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.

«Заходи з боротьби з тероризмом не звільняють нікого від дотримання норм міжнародного гуманітарного права», - наголосив міністр.

Маас також закликав Раду Безпеки ООН забезпечити повний доступ гуманітарної допомоги до Сирії та заявив про необхідність гуманітарного перемир'я. Німеччина та Франція готові обговорити це питання з Росією та Туреччиною.

Зустріч лідерів цих країн щодо цього питання запланована на 5 березня, однак поки точно не відомо, чи відбудеться вона.

Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина, За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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