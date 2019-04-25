Чистий четвер: прикмети та звичаї - що треба і не можна робити



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Чистий четвер – один з найважливіших днів Страсного тижня

Цього року Чистий четвер випав на 25 квітня. Це один з найважливіших днів Страсного тижня і всього Великого посту, який дотримуються християни.

Великий Четвер (Чистий Четвер) — перший з трьох днів яких називають «Велике тридення» в християнстві. Цього дня Ісус Христос в знак покори омив ноги своїм учням та встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері. Також в цей день Ісус молився у Гетсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвящениками і вкинутий в темницю.

До Чистого четверга були приурочені очисні обряди. Вважалося, що перед Великоднем необхідно очистити не тільки простір, а й душу. Тому люди відправлялися на вранішню службу в церкву, де сповідалися і причащалися, а по поверненню бралися за роботу.

Обряди і звичаї Чистого четверга

Багато з цих обрядів націлені на очищення - поряд з душею перед Великоднем було необхідно очистити тіло і навколишній простір. У цей день влаштовували генеральне прибирання житла, очищали будинок від непотрібних речей, вимивали посуд, прали одяг і білизну, готували їжу і пекли паски до Великодня.

Крім того, магічна і цілюща сила приписувалася і спеченому в цей день хлібу, і особливо приготовленій солі.

Варто відзначити, що саме в Чистий четвер готується вся їжа до Великодня: фарбуються яйця, печуться пироги, паски та інші частування. Адже в Страсну п'ятницю це робити вже не можна.

Важливо також пам'ятати, що всі приготування повинні супроводжуватися тільки хорошими помислами. Також в Чистий четвер допомагали нужденним.

Купання в Чистий четвер

Цей день було прийнято починати з купання ще до сходу сонця, а процес фізичного очищення супроводжувався різними обрядами.

Умиватися потрібно «зі срібла» - варто кинути будь-яке срібло в воду і після цього нею вмитися. Саме тому предки вірили, що такі обряди зберігають красу і здоров'я віруючих людей.

Ще однією особливістю в Чистий четвер вважають цілющу силу солі, яка називається четверговою. Після купання члени сім'ї повинні кинути жменю солі в горщик, щоб вона служила оберегом будинку на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або святили у церкві.

Що можна робити в Чистий четвер:

вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою;

сходити до церкви, сповідатися і причаститися;

навести порядок в домі, позбутися від непотрібних речей;

приготувати частування для пасхального столу.

Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: "Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною".

Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб, промовляючи: "Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю".

Що не можна робити в Чистий четвер: