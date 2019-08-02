Члени ОВК №50 не провели перерахунок голосів. Поліція відкрила кримінальне провадження



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Раніше у Покровську під ОВК пройшли протести

Виборча комісія 50-го округу у Покровську повинна була провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях

За фактом невиконання членами ОВК №50 рішення суду щодо перерахунку голосів відкрито кримінальне провадження.

Про це 2 серпня повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

«Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. Наразі рішення суду не виконано, у зв’язку з чим поліція розпочала досудове розслідування», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років.

«Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня в «Укрінформі» близько 10 молодиків в футболках з написами «Традиція і порядок» увірвались на пресконференцію, яка була присвячена виборам на 50-му округу в Донецькій області, і закидали яйцями мера Добропілля Андрія Аксьонова.

Як відомо, Аксьонов поступився переможцю на цьому окрузі Руслану Требушкіну (Опозиційний блок) майже в 200 голосів.

Раніше МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому.

Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.

Як відомо, Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.

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