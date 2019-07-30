Скандальний окружком №50 не працює, будівлю охороняє поліція



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Біля ОВК №50 продовжують знаходитися громадяни, які висловлюють недовіру до результатів виборів

Поліція забезпечуватиме охорону до моменту відновлення роботи виборчої комісії

Приміщення окружної виборчої комісії №50 у Покровську на Донеччині перебуває під охороною поліції.

Про це 30 липня повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

«За рішенням окружної виборчої комісії, будівлю, де знаходиться виборча документація, було передано під охорону поліцейських. Поліція забезпечуватиме охорону до моменту відновлення роботи комісії. Наразі порушень публічної безпеки та правопорядку не допущено», - заявили в поліції.

Зазначається, що станом на сьогодні комісія не працює. Збереженість виборчої документації забезпечують підрозділи поліції.

«Біля ОВК №50 продовжують знаходитися громадяни, які висловлюють недовіру до результатів виборів. Порушень громадського порядку немає. На місці чергують група реагування та слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції, які реагують на звернення громадян», - говориться у повідомленні.

У поліції заявили, що доступ у приміщення буде відкритий, коли комісія відновить свою роботу.

У поліції нагадали, що за інформацією про ймовірні порушення виборчого законодавства триває досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів).

Нагадаємо, 30 липня в «Укрінформі» близько 10 молодиків в футболках з написами «Традиція і порядок» увірвались на пресконференцію, яка була присвячена виборам на 50-му округу в Донецькій області, і закидали яйцями мера Добропілля Андрія Аксьонова.

Як відомо, Аксьонов поступився переможцю на цьому окрузі Руслану Требушкіну (Опозиційний блок) майже в 200 голосів.

Раніше МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому.

Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.

Як відомо, Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.

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