«Слуга народу» Воронько вважає депутатську заплату замалою (відео)



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Олег Воронько є співвласником кількох фірм, які торгують продуктами харчування і зареєстровані в Світловодську

Олег Воронько звик витрачати по кілька тисяч доларів на місяць, але точно видатки не рахує

Представник партії «Слуга народу», який переміг по 103 округу ( Кіровоградська область), Олег Воронько розповів, що не знає цін на комуналку та витрачає кілька тисяч доларів у місяць.

Про це Воронько сказав, відповідаючи на запитання журналістів, під час навчання для майбутніх депутатів у Трускавці, повідомляє gre4ka.info.

Зокрема, новообраний нардеп розповів, що готовий працювати за напруженим графіком, ще не в курсі про всі депутатські пільги, але планує їх використовувати, не знає комунальних тарифів, бо живе в орендованій квартирі, а зарплата в 32 тисячі гривень замала.

Сам же він звик витрачати по кілька тисяч доларів на місяць, але точно видатки не рахує.

«Я дуже скромна людина. Мені дуже мало треба для життя. Я гроші не украв, а заробив», - прокоментував свої видатки Воронько.

Як відомо, Воронько є співвласником кількох фірм, які торгують продуктами харчування і зареєстровані в Світловодську.

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