«Слуга народу» Воронько вважає депутатську заплату замалою (відео)
Олег Воронько звик витрачати по кілька тисяч доларів на місяць, але точно видатки не рахує
Представник партії «Слуга народу», який переміг по 103 округу ( Кіровоградська область), Олег Воронько розповів, що не знає цін на комуналку та витрачає кілька тисяч доларів у місяць.
Про це Воронько сказав, відповідаючи на запитання журналістів, під час навчання для майбутніх депутатів у Трускавці, повідомляє gre4ka.info.
Зокрема, новообраний нардеп розповів, що готовий працювати за напруженим графіком, ще не в курсі про всі депутатські пільги, але планує їх використовувати, не знає комунальних тарифів, бо живе в орендованій квартирі, а зарплата в 32 тисячі гривень замала.
Сам же він звик витрачати по кілька тисяч доларів на місяць, але точно видатки не рахує.
«Я дуже скромна людина. Мені дуже мало треба для життя. Я гроші не украв, а заробив», - прокоментував свої видатки Воронько.
Як відомо, Воронько є співвласником кількох фірм, які торгують продуктами харчування і зареєстровані в Світловодську.
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