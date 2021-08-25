«Нафтогаз» і німецька RWE вивчать можливості зеленого водню в Україні

Спільна робота двох компаній почнеться у вересні

«Нафтогаз України» і німецький енергетичний концерн RWE домовилися співпрацювати в сфері розвитку водневих проектів. Керівництва двох компаній підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння. Робочі групи почнуть спільну роботу вже протягом наступного місяця, – повідомляє Deutsche Welle.

«Нафтогаз» і RWE домовилися проаналізувати можливості співпраці по створенню повного кола вартості екологічно чистого водню і його похідних, таких як аміак, які виробляються в Україні. Йдеться, зокрема, про розвиток проектів з виробництва та зберігання зеленого водню і аміаку в Україні і їх імпорту в Німеччину.

«Ми вважаємо зелений водень стратегічним пріоритетом, і раді працювати над цим спільно з RWE, нашим надійним партнером у торгівлі і постачанню природного газу. Україна має великий потенціал для розвитку водневої економіки у співпраці з Німеччиною», – сказав голова правління «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон сказав в свою чергу, що Україна могла б стати постачальником водню в Євросоюз, але поки така можливість лише вивчається і почати прокачування водню через газотранспортну систему України в найближчі роки неможливо. «Водень – це майбутнє, але це не майбутнє найближчих двох-трьох років, коли ми повинні думати про транзит, тому що у нас транзит тільки до кінця 2024 року», – пояснив Макогон