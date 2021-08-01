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    Zoom заплатить користувачам $85 млн компенсації

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    Zoom заплатить користувачам $85 млн компенсації - Zoom заплатить користувачам $85 млн компенсації
    Zoom заплатить користувачам $85 млн компенсації
    Фото з відкритих джерел

    Власникам платних акаунтів мають сплатити по $25

    Zoom Video Communications Inc. погодилася сплатити $85 млн та зміцнити свої методи забезпечення безпеки користувачів, щоб врегулювати судовий процес. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на рішення суду Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

    Також компанію звинувачують у недоліках, що дають можливість хакерами проникати у відеоконференції.

    Мирова угода потребує погодження окружного судді США Люсі Кох в Сан-Хосе (Каліфорнія). Кожен власник платного акаунту в програмі Zoom у США має отримати 25 доларів, решта отримають по $15.

    Zoom також погодився робити сповіщення користувачів про те, що організатори конференції чи її учасники використовують сторонні додатки під час відеозустрічей.

    На підписниках Zoom заробив близько 1,3 млрд доларів. Однак юристи позивачів вважають, що компенсація сукупним розміром у 85 млн є розумною, з врахуванням судової тяганини.

    Послуги Zoom стали популярними на тлі пандемії коронавірусу, коли більшість компанії та навчальних закладів перевели зустрічі, робочі та навчальні процеси в онлайн-формат.

    До слова, соціальні мережі Facebook, YouTube і Twitter інтенсивно вкладаються в новий спосіб наростити доходи.

    Теги: США Facebook Twitter соціальні мережі YouTube
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    Zoom заплатить користувачам $85 млн компенсації