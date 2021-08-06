У Росії засудили соратника Навального

Держзвинувачення просило для Ляскіна покарання у вигляді двох років обмеження волі

Соратника російського опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій санітарній справі. Про це він написав у Twitter.

«Вирок у «санітарній справі»: обмеження волі строком на один рік. Не можна залишати житло з 22 до 6. Не можна відвідувати масові заходи. Заборона виїжджати з Москви і Московської області. Злий пристав забороняє робити фото», – зазначив соратник Навального.

Приговор по «санитарному делу»: ограничение свободы. сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото ;) pic.twitter.com/m8naRXpCNr — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 6, 2021

Відомо, що держзвинувачення просило для Ляскіна покарання у вигляді двох років обмеження волі.

«Санитарное дело». Прокурорша запросила Ляскину Николаю - ограничение свободы 2 года с запретом покидать жилище 22 до 6.

Запрет на выезд из муниципального образования ( Выезд из Москвы). pic.twitter.com/ym8wK9AUAB — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 5, 2021

Так звану санітарну справу порушили в РФ у січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію в підтримку Олексія Навального і таким чином провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм.

3 серпня інша фігурантка «санітарної справи» Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.

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