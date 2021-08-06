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    У Росії засудили соратника Навального

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    Російські опозиціонери Микола Ляскін та Олексій Навальний - У Росії засудили соратника Навального
    Російські опозиціонери Микола Ляскін та Олексій Навальний
    Фото: ФБК

    Держзвинувачення просило для Ляскіна покарання у вигляді двох років обмеження волі

    Соратника російського опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій санітарній справі. Про це він написав у Twitter.

    «Вирок у «санітарній справі»: обмеження волі строком на один рік. Не можна залишати житло з 22 до 6. Не можна відвідувати масові заходи. Заборона виїжджати з Москви і Московської області. Злий пристав забороняє робити фото», – зазначив соратник Навального.

    Відомо, що держзвинувачення просило для Ляскіна покарання у вигляді двох років обмеження волі.

    Так звану санітарну справу порушили в РФ у січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію в підтримку Олексія Навального і таким чином провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм.

    3 серпня інша фігурантка «санітарної справи» Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.

    До слова, у Росії силовики взялися за главреда The Insider. Карикатурист висміяв гнилу систему (фото).

    Також художник Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

    Теги: Росія суд протест Олексій Навальний опозиція вирок
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    У Росії засудили соратника Навального