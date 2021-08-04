Екскерівник карного розшуку Луцька отримав 9,5 року тюрми за смертельну ДТП

Суд виніс вирок колишньому правоохоронцю, який сів за кермо п’яним і убив двох людей

Суд засудив до 9,5 років тюрми ексочільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича. Справа стосувалась аварії, в якій загинуло двоє людей. Про це пише «Суспільне».

Вирок винесли в Ківерцівському районному суді 4 серпня. Також суд зобов'язав його сплатити шкоду родині таксиста та судові витрати.

Колишнього очільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича судили за смертельну аварію, у якій 2019 року загинули 44-річний водій таксі та його 33-річна пасажирка. Донька пасажирки потрапила у реанімацію. Водія засудили до 9,5 років тюрми та заборонили три роки керувати автомобілем.

«Суд повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії – стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати», – мовиться у повідомленні.

Родина загиблої жінки не подавала цивільного позову щодо компенсації шкоди. Під час останнього слова у суді Геннадій Єпіфанович заявив, що погодиться з вироком Ківерцівського районного суду, проте його права були порушені. Тому він буде подавати апеляцію.

Нагадаємо, аварія трапилась 21 лютого 2019 року на дорозі Луцьк – Маневичі. Водій Mercedes зіткнувся з Chevrolet Aveo. Водій останнього загинув, як і його пасажирка. Виявилось, що це таксист Олег Мирошников та його 32-річна пасажирка Софія Швець. Її дев'ятирічна річна донька потрапила до реанімації.

Згодом виявилось, що водій Mercedes, ексочільник карного розшуку Луцька Геннадій Єпіфанович був напідпитку. Його затримали на місці аварії.

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