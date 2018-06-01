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    Чоловік у Шотландії напав з ножем на поліцейських

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    Чоловік у Шотландії напав з ножем на поліцейських

    Поліція затримала нападника, який наразі перебуває у лікарні під охороною

    У Шотландії двоє поліцейських перебувають у лікарні після нападу на них із ножем у місті Інверклайд.

    Про це повідомляє BBC.

    «Двоє поліцейських перебувають у лікарні після нападу на них із ножем у місті Інверклайд», - йдеться у повідомленні. 

    Вранці поліцейські прибули на виклик до Грінроку, де на них і напав чоловік із ножем.

    За попередньою інформацією, чоловіка-поліцейського поранили у шию, а жінка отримала удар ножем в руку.

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    Чоловік у Шотландії напав з ножем на поліцейських
    Чоловік у Шотландії напав з ножем на поліцейських
    Чоловік у Шотландії напав з ножем на поліцейських
    Чоловік у Шотландії напав з ножем на поліцейських

    Чоловік перебуває у важкому стані. У жінки легкі тілесні ушкодження.

    Зараз вони знаходяться у місцевому госпіталі, як і сам нападник, якого поліція затримала на місці нападу.

    Як повідомлялося, зранку 29 травня в бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції. Загинув також пасажир автівки, що проїжджала повз. Після цього нападник узяв у заручниці жінку.

    Пізніше нападника застрелили правоохоронці. Ще двоє поліцейських дістали поранення.

     

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