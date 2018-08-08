Чоловік в Індонезії 15 років утримував жінку в печері



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У 2003 році родина 13-річної дівчинки віддала її чоловікові на так зване лікування

На індонезійському острові Сулавесі поліція звільнила 28-річну жінку, яку 15 років утримував у печері і ґвалтував сільський шаман. Про це повідомляє BBC.

«83-річний чоловік викрав жінку, коли їй було 13 років, стверджуючи, що вона одержима духом «джином». Він гвалтував її протягом більше десяти років», - йдеться в повідомленні.

Згідно з місцевими ЗМІ, чоловік на ім'я Яго, був відомий як цілитель, що практикує чорну магію.

У 2003 році родина 13-річної дівчинки віддала її чоловікові на так зване лікування. Вона прожила з ним якийсь час, а пізніше зникла.

Яго збрехав родині, що вона поїхала в столицю Індонезії Джакарту, щоб влаштуватися там на роботу.

Родичі намагалися знайти її протягом декількох років, але в кінці кінців її оголосили зниклим без вісті.

«Здається, що жертві промили мізки, нібито в неї вселився джин, з-за чого вона боялася втекти і взагалі людей», - сказав місцевий житель.

Якщо чоловіка визнають винним, він отримає 15 років тюремного терміну.