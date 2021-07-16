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    Чоловік відкривав мінералку й дістав контузію ока (фото)

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    Львів'янин дістав контузію правого очного яблука, пошкодження рогівки ока і крововилив - Чоловік відкривав мінералку й дістав контузію ока (фото)
    Львів'янин дістав контузію правого очного яблука, пошкодження рогівки ока і крововилив
    Фото: Андрій Олександрович/Facebook

    Споживач звернувся до виробників, які виготовляють незручні кришечки для мінеральної води.

    Мешканець Львова купив пляшку мінеральної води й ледве не втратив око через кришку, яка вистрілила йому в обличчя при відкриванні. Своєю історією Андрій Олександрович поділився на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Чоловік зазначив, що неприємність трапилася з пляшкою «Миргородської», яку завжди купує. У результаті львів'янин дістав контузію правого очного яблука, пошкодження рогівки ока і крововилив.

    «Зараз правим оком нічого не бачу, все як у тумані. Хоча лікар казав, що зір має відновитись. Дуже на це надіюсь», – розповів він.

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    Також Андрій Олександрович закликав людей бути уважнішими при відкриванні мінеральної води, щоб не опинитися у схожій ситуації. А ще він розмірковує над тим, чи можливо подати в суд на таких виробників.

    Зазначимо, що в Україні низка компаній змінили дизайн кришечок, зокрема оновилися їх розміри. У такий спосіб виробники природної мінеральної води прагнуть привернути увагу своїх споживачів до проблеми сортування пластику.

    Водночас споживачі скаржаться, що маленький розмір кришечок незручний для відкривання.

    Теги: лікар чоловік
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    Чоловік відкривав мінералку й дістав контузію ока (фото)