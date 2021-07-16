Чоловік відкривав мінералку й дістав контузію ока (фото)

Споживач звернувся до виробників, які виготовляють незручні кришечки для мінеральної води.

Мешканець Львова купив пляшку мінеральної води й ледве не втратив око через кришку, яка вистрілила йому в обличчя при відкриванні. Своєю історією Андрій Олександрович поділився на своїй сторінці в мережі Facebook.

Чоловік зазначив, що неприємність трапилася з пляшкою «Миргородської», яку завжди купує. У результаті львів'янин дістав контузію правого очного яблука, пошкодження рогівки ока і крововилив.

«Зараз правим оком нічого не бачу, все як у тумані. Хоча лікар казав, що зір має відновитись. Дуже на це надіюсь», – розповів він.

Також Андрій Олександрович закликав людей бути уважнішими при відкриванні мінеральної води, щоб не опинитися у схожій ситуації. А ще він розмірковує над тим, чи можливо подати в суд на таких виробників.

Зазначимо, що в Україні низка компаній змінили дизайн кришечок, зокрема оновилися їх розміри. У такий спосіб виробники природної мінеральної води прагнуть привернути увагу своїх споживачів до проблеми сортування пластику.

Водночас споживачі скаржаться, що маленький розмір кришечок незручний для відкривання.