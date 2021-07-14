Кавказьке весілля. В Одесі чоловік відкрив вогонь з автомата та влаштував дрифт (відео)

Чоловік на дорозі дістав з багажника автоматичну зброю і почав стріляти

В Одесі чоловік посеред дня відкрив вогонь з автомата і влаштував на дорозі дрифт. Відео інциденту з’явилося у соціальних мережах.

Ймовірно, інцидент стався в мікрорайоні Фонтанка. На ролику видно, як з багажника легкового автомобіля чоловік дістав автоматичну зброю, перезарядив, після чого направив вгору і почав стріляти.

Весь цей час легковик перегороджував шлях іншим автомобілістам. Пізніше чоловіки влаштували на дорозі дрифт.

У пресслужбі патрульної поліції Одеської області ТСН повідомили, що правоохоронці зараз встановлюють «героїв» відеоролика.

«Ми знаємо, що це люди іншої національності і у них був якийсь захід або весілля. Але це те, що пишуть в соцмережах. Наші патрульні зараз встановлюють їх місцезнаходження», – розповіли ЗМІ у пресслужбі патрульної поліції області.

Видання «Інтерфакс-Україна» додає з посиланням на джерела, що стрілянина сталася під час святкування кавказького весілля.

«Поліцейські побачили відео в мережі і одразу був введений план перехоплення. Шукають стрілків», – сказав співрозмовник агентства.

При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.

«Звичаї звичаями, але ця відверта і нахабна поведінка порушує закон і наражає на небезпеку оточуючих», – додав співрозмовник. Інформації про поранених поки немає.

До слова, на днях у Миколаєві сталася масова бійка та стрілянина.

Також у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.