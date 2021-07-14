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    Кавказьке весілля. В Одесі чоловік відкрив вогонь з автомата та влаштував дрифт (відео)

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    Правоохоронці зараз встановлюють &laquo;героїв&raquo; відеоролика - Кавказьке весілля. В Одесі чоловік відкрив вогонь з автомата та влаштував дрифт (відео)

    Правоохоронці зараз встановлюють «героїв» відеоролика

    Скріншот з відео

    Чоловік на дорозі дістав з багажника автоматичну зброю і почав стріляти

    В Одесі чоловік посеред дня відкрив вогонь з автомата і влаштував на дорозі дрифт. Відео інциденту з’явилося у соціальних мережах.

    Ймовірно, інцидент стався в мікрорайоні Фонтанка. На ролику видно, як з багажника легкового автомобіля чоловік дістав автоматичну зброю, перезарядив, після чого направив вгору і почав стріляти.

    Весь цей час легковик перегороджував шлях іншим автомобілістам. Пізніше чоловіки влаштували на дорозі дрифт.

    У пресслужбі патрульної поліції Одеської області ТСН повідомили, що правоохоронці зараз встановлюють «героїв» відеоролика.

    «Ми знаємо, що це люди іншої національності і у них був якийсь захід або весілля. Але це те, що пишуть в соцмережах. Наші патрульні зараз встановлюють їх місцезнаходження», – розповіли ЗМІ у пресслужбі патрульної поліції області.

    Видання «Інтерфакс-Україна» додає з посиланням на джерела, що стрілянина сталася під час святкування кавказького весілля.

    «Поліцейські побачили відео в мережі і одразу був введений план перехоплення. Шукають стрілків», – сказав співрозмовник агентства.

    При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.

    «Звичаї звичаями, але ця відверта і нахабна поведінка порушує закон і наражає на небезпеку оточуючих», – додав співрозмовник. Інформації про поранених поки немає.

    До слова, на днях у Миколаєві сталася масова бійка та стрілянина.

    Також у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.

    Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Одеса Чечня іноземці весілля чоловік стрілянина
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    Кавказьке весілля. В Одесі чоловік відкрив вогонь з автомата та влаштував дрифт (відео)