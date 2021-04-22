Чоловік, який у Маріуполі сокирою розніс супермаркет, виявився прихильником Сталіна

На його сторінці у соцмережі багато зображень із радянським диктатором

Чоловік, який сьогодні у Маріуполі розніс сокирою супермаркет, виявився ярим прихильником радянського диктатора Сталіна. Про це на своїй сторінці у Faceвook написав лідер ГО «Світанок» та активіст руху «Декомунізація.Україна» Вадим Поздняков.

«І що б ви думали? Цей персонаж виявився фанатом Сталіна.Напишу заяву на мавпу по статті 436-1 ККУ. Хай буде друга стаття в довідок», – написав Поздняков.

І справді, якщо зайти на сторінку у Faceвook Іосифа Ломтадзе, а саме так звати чоловіка, вона рясніє плакатами із зображеннями та цитатами радянських лідерів Леніна і Сталіна.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола. Чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску. Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.