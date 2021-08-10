Чому Україну не беруть до НАТО? Відомий політолог озвучив дуже несподівану версію

Політолог розповів, що насторожує німців і французів у питанні України

Німеччина і Франція не хочуть членства України в ЄС і НАТО. Про це заявив політолог Вадим Карасьов на телеканалі «Україна 24».

«Німеччина і Франція не готові визнати Україну частиною євроатлантичного простору, Заходу і так далі. І по-друге, Німеччина і Франція розмірковують так: якщо Україна буде членом НАТО, Європейського Союзу, а Україна плюс Польща, Литва, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина – Східна Європа буде домінуючою над так званою корінною Європою, Західною. Це змінює всі баланси, це не в інтересах Німеччини, Франції, інших західноєвропейських країн», – сказав він.

Карасьов пояснив, що конкретно не подобається двом країнам.

«Україна – це велика територія, велика кількість населення, на тлі багатьох балтійських або балканських країн в України потужна військова міць. І це німців і французів насторожує, що тоді проатлантичний фланг Європи буде антинімецьким, у них є проблеми з поляками, країнами Балтії, особливо після того, як «Північний потік-2» буде введений в експлуатацію. Ми ж бачимо, як постраждала репутація Німеччини у тих же поляків», – сказав він.

Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Між іншим, напередодні на Вінниччину прибули американські військові літаки. У рамках розширеної програми співпраці НАТО та реалізації «Концепції розвитку Повітряних Сил на період до 2025 року» два військово-траспортних літака «МС-130» авіаційних загонів 352-го військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил Армії США приземлились у Вінниці майже на місяць.

Раніше спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона. Аппатурай заявив, що такого переліку немає.

Разом з тим президент Литви заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани для руху в ЄС і НАТО.

Додамо, що «Люблінський трикутник» підтримав членство України в Євросоюзі та НАТО. 7 липня глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності.



