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    На Вінниччину прибули американські військові літаки (фото, відео)

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    Американські пілоти разом з нашими спецпризначенцями&nbsp; відпрацьовуватимуть навчальні польоти - На Вінниччину прибули американські військові літаки (фото, відео)
    Американські пілоти разом з нашими спецпризначенцями  відпрацьовуватимуть навчальні польоти
    Фото: Сергій Борзов – голова Вінницької ОДА/Facebook

    На світлинах зображені військово-транспортні літаки СІ-130, або «Геркулес» ВПС США

    Сотня українських літаків братимуть участь у показі авіаційної техніки на параді 24 серпня до Дня Незалежності України. Губернатор Вінниччини Сергій Борзов на своїй сторінці у Facebook виклав фотографії з військового аеродрому у Гавришівці.

    На кількох світлинах зображені військово-транспортні літаки СІ-130, або «Геркулес» ВПС США.

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    На Вінниччину прибули американські військові літаки (фото, відео)
    На Вінниччину прибули американські військові літаки (фото, відео)
    На Вінниччину прибули американські військові літаки (фото, відео)

    «З параду літаки повертатимуть у Вінницю. Ми їх побачимо у небі. І почуємо. До речі, сьогодні в аеропорту «Гавришівка» українські військові авіатори приймають американських колег. Вони прибули з місця дислокації авіабригад США у Великобританії на базі «Мідлфорс». У рамках розширеної програми співпраці НАТО та реалізації «Концепції розвитку Повітряних Сил на період до 2025 року» два військово-траспортних літака «МС-130» авіаційних загонів 352-го військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил Армії США приземлились у Вінниці майже на місяць», – йдеться у дописі губернатора.

    Борзов підкреслив, що разом з нашими спецпризначенцями американські пілоти відпрацьовуватимуть навчальні польоти, операції десантування та з екстреної медичної допомоги.

    Додамо, що у Латвії розбився приватний літак, загинув громадянин Литви.

    Як ми повідомляли, у місті Вікторія, штат Міннесота, розбився літак. Ніхто із тих, хто перебував на борту, не вижив.

    Також, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло чотири людини.

    У місті Вікторія, штат Міннесота, 8 серпня розбився літак. Ніхто із тих, хто перебував на борту, не вижив.

    Нагадаємо, 19 червня, літак Л-410 здійснив жорстку посадку в Кемеровській області. Через аварію загинуло багато людей, які перебували на борту.

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    Теги: літак День Незалежності Вінниччина
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    На Вінниччину прибули американські військові літаки (фото, відео)