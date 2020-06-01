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    Чорногорія відкрила кордони для більш ніж 120 країн. України у списку немає

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    <span>У Чорногорії більше немає хворих на коронавірус, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію</span> - Чорногорія відкрила кордони для більш ніж 120 країн. України у списку немає
    У Чорногорії більше немає хворих на коронавірус, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію

    У список увійшли країни Євросоюзу, Африки і Латинської Америки, а також Китай. Крім України до списку також немає США і Росії

    Міністерство охорони здоров'я Чорногорії оновило список країн, з яких дозволений в'їзд і перебування громадян з 1 червня. Україна до списку не потрапила.

    Про це повідомили в МОЗ Чорногорії.

    До списку увійшли країни Євросоюзу, Африки і Латинської Америки, а також Китай. Крім України до списку також немає США і Росії.

    Як зазначили в чорногірському уряді, рішення про пом'якшення заходів було прийнято на основі рекомендацій Євросоюзу. Зокрема, в'їзд дозволено з тих країн, де фіксують значне уповільнення поширення коронавіруса, зниження кількості нових випадків, а також, де кількість активних хворих не більше 25 на 100 тисяч населення.

    Наприкінці травня Чорногорія стала першою країною в Європі, в якій одужали від коронавіруса всі хворі, а також протягом 20 днів не фіксували жодного нового випадку захворювання.

    Спочатку в Чорногорії планували дозволити в'їзд лише з Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщині, Албанії та Греції.

    Раніше повідомлялося, що Чорногорія готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня.

    Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24012
    • Хворіють
      13604
    • Одужали
      9690
    • Померли
      718

    Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби,  з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.

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