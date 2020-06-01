Чорногорія відкрила кордони для більш ніж 120 країн. України у списку немає
У список увійшли країни Євросоюзу, Африки і Латинської Америки, а також Китай. Крім України до списку також немає США і Росії
Міністерство охорони здоров'я Чорногорії оновило список країн, з яких дозволений в'їзд і перебування громадян з 1 червня. Україна до списку не потрапила.
Про це повідомили в МОЗ Чорногорії.
До списку увійшли країни Євросоюзу, Африки і Латинської Америки, а також Китай. Крім України до списку також немає США і Росії.
Як зазначили в чорногірському уряді, рішення про пом'якшення заходів було прийнято на основі рекомендацій Євросоюзу. Зокрема, в'їзд дозволено з тих країн, де фіксують значне уповільнення поширення коронавіруса, зниження кількості нових випадків, а також, де кількість активних хворих не більше 25 на 100 тисяч населення.
Наприкінці травня Чорногорія стала першою країною в Європі, в якій одужали від коронавіруса всі хворі, а також протягом 20 днів не фіксували жодного нового випадку захворювання.
Спочатку в Чорногорії планували дозволити в'їзд лише з Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщині, Албанії та Греції.
Раніше повідомлялося, що Чорногорія готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня.
Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.
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Всього24012
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Хворіють13604
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Одужали9690
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Померли718
Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.