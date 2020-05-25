Перша країна в Європі заявила про подолання коронавірусу



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Загалом у Чорногорії захворіли на Covid-19 324 людини, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів

У Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання

У Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Інститут громадського здоровʼя в Подгориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.

Перший випадок виявили 17 березня. Загалом захворіли 324 людини, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів.

Керівник Інституту Бобан Мугоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.

Загалом в країні зафіксували 1 768 випадків порушення комендантської години або інших правил, запроваджених в час епідемії. Порушники сплатили штрафи на суму 106 тисяч євро.

Населення Чорногорії складає понад 600 тисяч осіб.

До слова, влада Чорногорії планує відкрити туристичний сезон з 1 липня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.