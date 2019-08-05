Чорноморська телерадіокомпанія заявила про кібератаку



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Через серйозний збій ефір може бути недоступним до 8 серпня.

Через кібератаку на сервер Чорноморської телерадіокомпанії вона була змушена припинити мовлення. Ця ТРК переїхала із Сімферополя до Києва після анексії Криму Росією.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, через кібератаки одразу були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, а також резервні копії та запасні інструменти.

«Це призвело до серйозного збою роботи, і тепер ефір може бути недоступним до 8 серпня», — йдеться у повідомленні.

Президент Чорноморської ТРК Євген Каленський заявив, що компанія пов’язує цю атаку з професійною діяльністю,

«Зокрема з висвітленням українсько-російської війни, і відбудуванням мосту через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України — жителями Криму, Донбасу і вільної частини країни», — сказав він.

Чорноморська ТРК заснована в 1993 році, до анексії Криму вона мовила із Сімферополя, а потім переїхала до Києва. Окупаційна влада півострова надала передавачі компанії російському пропагандистському каналу «Росія 24».

У 2014 році російські спецлужби влаштували погром у приміщенні компанії і вилучили все обладнання. До Києва ТРК забрала тільки бренд «Чорноморська телерадіокомпанія» і частину колективу.