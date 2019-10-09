Чорновол прийшла у ДБР на брифінг до Труби: Ну, викиньте мене звідси (відео)



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Тетяна Чорновол у ДБР Фото: Наталія Сокрчук, Главком

Під час брифінгу Роман Труба розповість про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях ДБР

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») прийшла на брифінг до директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Брифінг проходить у пресцентрі ДБР і зайти туди можна лише за попереднім записом. Про це повідомляє кореспондент Главкома.

Під час брифінгу Труба розповість про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях ДБР.

Охоронець підійшов до Чорновол із зауваженням, що її немає у списках.

Вона знизала плечима і відповіла: «Ну, викиньте мене звідси».

Охоронець пом'явся і пішов.

Наразі конфлікт триває.

Раніше Чорновол заявляла про відмову ДБР відкрити кримінальні провадження проти колишнього заступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова.