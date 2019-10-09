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    Чорновол прийшла у ДБР на брифінг до Труби: Ну, викиньте мене звідси (відео)

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    Тетяна Чорновол у ДБР - Чорновол прийшла у ДБР на брифінг до Труби: Ну, викиньте мене звідси (відео)
    Тетяна Чорновол у ДБР
    Фото: Наталія Сокрчук, Главком

    Під час брифінгу Роман Труба розповість про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях ДБР

    Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») прийшла на брифінг до директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Брифінг проходить у пресцентрі ДБР і зайти туди можна лише за попереднім записом. Про це повідомляє кореспондент Главкома.

    Під час брифінгу Труба розповість про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях ДБР.

    Охоронець підійшов до Чорновол із зауваженням, що її немає у списках.

    Вона знизала плечима і відповіла: «Ну, викиньте мене звідси».

    Охоронець пом'явся і пішов.

    Наразі конфлікт триває.

    Раніше Чорновол заявляла про відмову ДБР відкрити кримінальні провадження проти колишнього заступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова.

    розслідування Роман Труба Тетяна Чорновол
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