Чорновол прийшла у ДБР на брифінг до Труби: Ну, викиньте мене звідси (відео)
Під час брифінгу Роман Труба розповість про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях ДБР
Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») прийшла на брифінг до директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Брифінг проходить у пресцентрі ДБР і зайти туди можна лише за попереднім записом. Про це повідомляє кореспондент Главкома.
Під час брифінгу Труба розповість про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях ДБР.
Охоронець підійшов до Чорновол із зауваженням, що її немає у списках.
Вона знизала плечима і відповіла: «Ну, викиньте мене звідси».
Охоронець пом'явся і пішов.
Наразі конфлікт триває.
Раніше Чорновол заявляла про відмову ДБР відкрити кримінальні провадження проти колишнього заступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова.