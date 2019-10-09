Пашинському давали «один шанс» втекти з України — адвокат



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Пашинського заарештували на 60 днів



Фото: Сергій Пашинський/Facebook

Пашинському говорили проти яких людей він буде свідчити перебуваючи в СІЗО

Адвокат екснардепа Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисного попереджали про те, що у нього є «один шанс негайно втекти з України».

Про це повідомляє Громадське.

«Друзі» просили тікати. Не втечеш - 8 років (позбавлення волі - ред.)», - сказав він.

За словами адвоката, Пашинському говорили проти яких людей він буде свідчити перебуваючи в СІЗО.

«Не в цій справі. Це стосувалося зокрема Турчинова, Парубія та Порошенка», - сказав адвокат.

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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