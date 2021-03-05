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    Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

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    Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до рейтингу найкращих університетів світу 2021 року - Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

    Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до рейтингу найкращих університетів світу 2021 року

    Цьогоріч було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу

    Чотири заклади вищої освіти України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу 2021 року за галузями знань QS World University Rankings by Subject 2021.

    Рейтинги формувало глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

    Цьогоріч було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу.

    У Міносвіти повідомляють, що кількість українських закладів вищої освіти в рейтингах за спеціальностями у 2021 році в порівнянні з попереднім зросла з двох до чотирьох.

    «Важливо відзначити участь (українських університетів, – ред.) в рейтингах за спеціальностями, що відрізняються високим рівнем конкуренції, а саме: з комп’ютерних наук та інформаційних систем, фізики та астрономії, а також інженерних спеціальностей в області нафти і газу», – наголосив директор аналітичного центру QS Бен Саутер.

    До рейтингів увійшли такі українські заклади:

    • Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За спеціальностями: сучасні мови, лінгвістика, математика, фізика й астрономія, природні науки, комп’ютерні науки та інформаційні системи й хімія;
    • Харківський національний університет імені Каразіна. За спеціальностями: комп’ютерні науки та інформаційні системи, фізика й астрономія;
    • Національний університет Львівська політехніка. За спеціальностями: інженерні спеціальності в галузі нафти та газу, комп’ютерні науки й інформаційні системи;
    • Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. За спеціальностями: комп’ютерні науки й інформаційні системи.

    До слова, в Україні скасовані червоні дипломи.

    Теги: Туреччина Міністерство освіти і науки освіта Україна університет
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