Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Цьогоріч було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу

Чотири заклади вищої освіти України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу 2021 року за галузями знань QS World University Rankings by Subject 2021.

Рейтинги формувало глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

Цьогоріч було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу.

У Міносвіти повідомляють, що кількість українських закладів вищої освіти в рейтингах за спеціальностями у 2021 році в порівнянні з попереднім зросла з двох до чотирьох.

«Важливо відзначити участь (українських університетів, – ред.) в рейтингах за спеціальностями, що відрізняються високим рівнем конкуренції, а саме: з комп’ютерних наук та інформаційних систем, фізики та астрономії, а також інженерних спеціальностей в області нафти і газу», – наголосив директор аналітичного центру QS Бен Саутер.

До рейтингів увійшли такі українські заклади:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За спеціальностями: сучасні мови, лінгвістика, математика, фізика й астрономія, природні науки, комп’ютерні науки та інформаційні системи й хімія;

Харківський національний університет імені Каразіна. За спеціальностями: комп’ютерні науки та інформаційні системи, фізика й астрономія;

Національний університет Львівська політехніка. За спеціальностями: інженерні спеціальності в галузі нафти та газу, комп’ютерні науки й інформаційні системи;

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. За спеціальностями: комп’ютерні науки й інформаційні системи.

До слова, в Україні скасовані червоні дипломи.