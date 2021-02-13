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    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)

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    Віктор Мазур (перший ліворуч) та Григорій Калетнік (другий праворуч) із священниками Московського патріархату - Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Віктор Мазур (перший ліворуч) та Григорій Калетнік (другий праворуч) із священниками Московського патріархату
    Фото: eparhia.vinnica.ua

    Керівництво державного університету сприяє будівництву церкви Московського патрвархату біля університету і організовує зустрічі студентів з представниками цієї релігійної організації

    Колишній депутат-регіонал та колишній голова Вінницької обласної ради Григорій Калетнік зараз активно сприяє будівництву храму Української православної церкви (Московський патріархат) на території поблизу державного учбового закладу – Вінницького національного аграрного університету.

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    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)
    Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)

    Як повідомлється на сайті Вінницької єпархії УПЦ, 12 лютого 2021 року, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій разом з митрополитом Могилів-Подільським і Шаргородським Агапітом відвідали Вінницький національний аграрний університет в день престольного свята місцевого храму.

    Будівництво храму ведеться поруч із навчальним закладом. Перед початком молебного співу, архієреї привітали керівництво університету, усіх викладачів та студентів з днем пам’яті трьох святителів. Керуючий Вінницькою єпархією висловив щиру вдячність за працю та вручив церковні подарунки президенту університету Калетніку Григорію Миколайовичу та ректору Мазуру Віктору Анатолійовичу.

    Участь у молебні також взяли секретар єпархії архім. Аркадій (Сенчуківський), архім. Антоній (Нетребин), прот. Валерій Швець та прот. Сергій Гудзенко.

    По завершені соборної молитви усіх присутніх митрополит Агапіт окропив святою водою, а митрополит Варсонофій подарував іконки. Керівництво закладу висловило вдячність митрополитам Варсонофію і Агапіту за візит, спільну молитву та архіпастирські настанови.

    Григорй Калетнік – батько народного депутата-комуніста Ігоря Калетніка, який у грудні 2014 рокубув оголошений у розшук за підозрою в фальсифікації голосування за «закони 16 січня 2014 року», сам ексдепутат покинув Україну, куди повернувся лише в 2019 році. За словами колишнього начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, це стало можливим після того, як ексзаступник генпрокурора Сергій Кізь закрив справу проти Калетніка.

    Теги: церква будівництво Вінниччина університет
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