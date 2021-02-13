Як Московська церква промиває мізки вінницьким студентам (фото)

Віктор Мазур (перший ліворуч) та Григорій Калетнік (другий праворуч) із священниками Московського патріархату

Керівництво державного університету сприяє будівництву церкви Московського патрвархату біля університету і організовує зустрічі студентів з представниками цієї релігійної організації

Колишній депутат-регіонал та колишній голова Вінницької обласної ради Григорій Калетнік зараз активно сприяє будівництву храму Української православної церкви (Московський патріархат) на території поблизу державного учбового закладу – Вінницького національного аграрного університету.

Як повідомлється на сайті Вінницької єпархії УПЦ, 12 лютого 2021 року, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій разом з митрополитом Могилів-Подільським і Шаргородським Агапітом відвідали Вінницький національний аграрний університет в день престольного свята місцевого храму.

Будівництво храму ведеться поруч із навчальним закладом. Перед початком молебного співу, архієреї привітали керівництво університету, усіх викладачів та студентів з днем пам’яті трьох святителів. Керуючий Вінницькою єпархією висловив щиру вдячність за працю та вручив церковні подарунки президенту університету Калетніку Григорію Миколайовичу та ректору Мазуру Віктору Анатолійовичу.

Участь у молебні також взяли секретар єпархії архім. Аркадій (Сенчуківський), архім. Антоній (Нетребин), прот. Валерій Швець та прот. Сергій Гудзенко.

По завершені соборної молитви усіх присутніх митрополит Агапіт окропив святою водою, а митрополит Варсонофій подарував іконки. Керівництво закладу висловило вдячність митрополитам Варсонофію і Агапіту за візит, спільну молитву та архіпастирські настанови.

Григорй Калетнік – батько народного депутата-комуніста Ігоря Калетніка, який у грудні 2014 рокубув оголошений у розшук за підозрою в фальсифікації голосування за «закони 16 січня 2014 року», сам ексдепутат покинув Україну, куди повернувся лише в 2019 році. За словами колишнього начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, це стало можливим після того, як ексзаступник генпрокурора Сергій Кізь закрив справу проти Калетніка.