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    Чотирьох людей знайшли мертвими в будинку на Дніпропетровщині

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    Чотирьох людей знайшли мертвими в будинку на Дніпропетровщині

    Попередня причина трагедії - отруєння чадним газом

    У селі Залізничне Дніпропетровської області в приватному житловому будинку виявлено тіла чотирьох осіб (з них одна дитина 2005 р.н.).

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «3 квітня о 17 год. 40 хв. до ДСНС надійшло повідомлення, що у с. Залізничне Петропавлівського району в житловому будинку виявлено тіла 4 осіб», - розповіли в ДСНС.

    Зазначається, що попередня причина - отруєння чадним газом. Ознак пожежі не виявлено.

    Причина та обставини загибелі з’ясовуються.

    Нагадаємо, на Львівщині у Старому Селі чадним газом отруїлось троє дітей. Постраждалих госпіталізували до лікарні. 

    У Київській області три людини на смерть отруїлися чадним газом. Ще одного постраждалого госпіталізували.

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    ДСНС отруєння смерть Дніпропетровщина
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