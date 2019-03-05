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    Події в Україні

    На Львівщині чадним газом отруїлось троє дітей

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    На Львівщині чадним газом отруїлось троє дітей

    Наразі діти у лікарні

    На Львівщині у Старому Селі чадним газом отруїлось троє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

    «У приватному житловому будинку, що на вулиці Залізничній чадним газом отруїлось три дітей. Діти 2012, 2013 та 2016 років народження»,- повідомили у департаменті.

    Дітей шпиталізували до лікарні. Обставини інциденту встановлюються.

    Нагадаємо, на Київщині, у селі Матюші Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє осіб, одна людина госпіталізована.

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