На Львівщині чадним газом отруїлось троє дітей



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Наразі діти у лікарні

На Львівщині у Старому Селі чадним газом отруїлось троє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

«У приватному житловому будинку, що на вулиці Залізничній чадним газом отруїлось три дітей. Діти 2012, 2013 та 2016 років народження»,- повідомили у департаменті.

Дітей шпиталізували до лікарні. Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, на Київщині, у селі Матюші Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє осіб, одна людина госпіталізована.