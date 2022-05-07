«Что Россия должна сделать с Украиной». СБУ підозрює автора скандальної статті у закликах до геноциду

Сєргєйцев заявив, що процес «денацифікації» в Україні має тривати 25 років, в ході якого повинна відбутися деукраїнізація

Україна підозрює громадянина Росії у скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу

Головне слідче управління Служби безпеки України 6 травня оголосило підозру російському пропагандисту Тимофію Сєргєйцеву, який написав скандальну статтю «Что Россия должна сделать с Украиной». Про повідомляє «Главком».

В Україні Сєргєйцев підозрюється у публічних закликах до геноциду (ч.2 ст. 442 Кримінального кодексу), публічних закликах до зміни конституційного ладу та захоплення держвлади (ч.3 ст. 109 Кримінального кодексу) і публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України (ч.1 ст.110 Кримінального кодексу).

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За даними досудового розслідування, на початку квітня 2022 року у російському державному виданні «РИА Новости» вийшла публікація «Что Россия должна сделать с Украиной». Автор матеріалу Тимофій Сєргєйцев просував ідеї про неспроможність української держави до подальшого існування, а також про необхідність її знищення. Зокрема, пропагандист закликав російську владу провести так звану «денацифікацію» України, яка передбачає знищення військовослужбовців Збройних сил, «національних батальйонів» і територіальної оборони.

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За твердженнями Сєргєйцева, процес «денацифікації» має тривати 25 років, в ході якого повинна відбутися деукраїнізація. Також автор публікації здійснює підміну понять «націоналізму» та «нацизм», вводячи в оману осіб, до яких направлені ці заклики.

Як відомо, в Україні триває 73-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що після виходу скандальної публікації Сєргєцева, депутат Бундестагу Томас Хайльман звернувся із заявою до прокуратури Берліна. На його думку, людиноненависницька стаття Сєргєцева порушує Конвенцію про попередження геноциду.