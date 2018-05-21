Чубаров назвав звинувачення РФ в «екстремізмі» спробою дискредитувати Меджліс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рефат Чубаров

Голова Меджлісу пояснив обшуки ФСБ небажанням виконувати рішення Міжнародного суду ООН

Обшуки ФСБ Росії в будинках у кримських татар і звинувачення в екстремізмі є спробою дискредитувати Меджліс перед світовою спільнотою і пояснюються небажанням з боку окупаційної влади виконати рішення Міжнародного суду ООН. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі телеканалу «112 Україна».

«Виходжу з того, що це нова хвиля арештів і досить резонансні провокації – вони ніби підготовка терористичних дій. Воно передусім пов'язане з тим, що рівно рік тому в квітні 2017 року було ухвалено проміжне рішення Міжнародного суду ООН, яким Росія зобов'язана негайно скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Пройшов рік – Росія не виконала це рішення Міжнародного суду ООН, яке для неї обов'язкове. Нещодавно МЗС України звернулося за роз'ясненнями до секретаріату Міжнародного суду, щоб дати пояснення, чому заборона досі не скасована РФ. Мені у відповідь надається, що Росія робить чергову спробу дискредитувати Меджліс кримськотатарського народу перед міжнародною громадськістю», - заявив Чубаров.

Чубаров у своєму Facebook підкреслив, що обшуки і затримання в Криму є репресіями і масштабними провокаціями.

Крім цього, гучні заяви були озвучені ФСБ ще до завершення обшуків.

«Не чекаючи на завершення обшуку в будинках Мустафаєва та Смаїлова, прес-служба кримського главку Федеральної служби безпеки" розповсюдила інформацію про те, що, мовляв, "співробітники Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і Севастополю…затримали двох жителів Бахчисарайського району за підозрою в участі в забороненій в РФ організації «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», яким інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»)», - заявив Чубаров.

Як повідомлялося, 21 травня зранку в окупованому Криму у будинках активістів Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаїлова в селі Долинне Бахчисарайського району російські силовики провели обшуки. Зазначено, що до будинку Сервера Мустафаєва підігнали автозак, у двір заїхав автомобіль Volkswagen c затонованими номерами. Туди під'їхав адвокат Еміль Курбедінов. Його не пустили до свого довірителя.

Дивіться також о 16:00 пряму трансляцію прес-конференції в ІА «Главком»:«Обшуки та затримання кримських татар в Криму». Запрошений гість - Рефат Чубаров, народний депутат України 8-го скликання, голова Меджлісу кримськотатарського народу, який зробить заяву щодо обшуків активістів об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, Едема Смаілова, а також прокоментує «розкриття» ФСБ РФ «екстремістського угрупування» помічника народного депутата М. Джемілєва. За повідомленням російської пропаганди групу «сформував» у Харкові Ерол Валієв, в неї входили боксери А. Стешенко та А. Третьяков.

Відкриті кримінальні справи про створення екстремістського співтовариства, вербування та участі в ньому. Велієву і Третьякову звинувачення пред'явили заочно. Обидва оголошені у федеральний розшук.