Чумак став виконувачем обов'язків генпрокурора України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Чумак тимчасово очолить Офіс генпрокурора

До відставки Руслана Рябошапки Віктор Чумак був одним із його заступників

Виконувачем обов'язків генерального прокурора України офіційно став Віктор Чумак. Відповідна інформація зазначена на сайті Офісу генпрокурора.

Згідно з інформацією на сайті Офісу генпрокурора, Чумак виконує обов'язки генпрокурора. Зазначимо, до відставки Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України в ході позачергового висловила Рябошапці недовіру. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутата. Йому дорікали низькою результативністю й невідповідністю посаді. До цього президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість відставки Рябошапки, заявив, що чиновники повинні йти зі своїх посад, якщо не забезпечують результат.

Після голосування щодо Рябошапки перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку. Вже після цього стало відомо, що Чумак тимчасово очолить Офіс генпрокурора.

Також стало відомо, що вслід за звільненим генпрокурором Русланом Рябошапкою прокуратуру покинуть усі його заступники, крім очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народні депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Нардеп Іонушас прокоментував своє можливе призначення на посаду генпрокурора.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.