Чверть коштів із держбюджету партії витратили на рекламу

Найбільший відсоток коштів на рекламу витратили Радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч», «Опозиційний блок» та «Народний Фронт»

Парламентські політичні партії витратили більшість коштів, отриманих із Державного бюджету України, на оплату рекламних матеріалів. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України. За рік державного фінансування (із вересня 2016 р. по вересень 2017 р.) партії сукупно витратили майже півмільярда гривень – 436 млн., із яких 407 млн.



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Партія Олега Ляшка витрачає найбільше коштів із держбюджету партії на рекламу

Найбільший відсоток коштів на рекламу витратили Радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч», «Опозиційний блок» та «Народний Фронт»

Парламентські політичні партії витратили більшість коштів, отриманих із Державного бюджету України, на оплату рекламних матеріалів. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

За рік державного фінансування (із вересня 2016 р. по вересень 2017 р.) партії сукупно витратили майже півмільярда гривень – 436 млн., із яких 407 млн. склали кошти держбюджету. Найбільше коштів, 109 млн., партії витратили на рекламу в ЗМІ (ТБ, радіо, друковані ЗМІ, білборди).

На рекламу було витрачено більше коштів, аніж на заробітну плату та оренду приміщень разом взяті. На зарплати партії витратили 57 млн. (13%), на оренду приміщень – 46 млн. (11%). На матеріальні витрати і оплату послуг (закупівля канцтоварів і т.д.) було спрямовано 66 млн. або 15%.

На утримання місцевих організацій партії витратили лише 16% коштів – 68 млн.

Найбільший відсоток коштів на рекламу витратили Радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч», «Опозиційний блок» та «Народний Фронт». РПЛ витратила на рекламу 41% коштів (19 із загалом 47 млн.), «Самопоміч» – 38% (39 із 104 млн.), ОБ – 33% (5 із 15 млн.), НФ – 30% (33 із 109 млн.). У ВО «Батьківщина» та БПП «Солідарність» частка витрат на рекламу є незначною – від 0,2% до 5%.

Інформація за даними аналізу фінансових звітів політичних партій за ІІІ, ІV квартали 2016 р., а також І,ІІ,ІІІ кварталів 2017 р.