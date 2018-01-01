Чверть українців готова пожертвувати правами заради власного добробуту – дослідження
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З жовтня 2016 року кількість людей, готових поступитися власними правами, зменшилася на 5,3%
Згідно з опитуванням 25% українців готові поступитися державі своїми правами та свободами в обмін на власний добробут. За варіант «заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав я готовий терпіти матеріальні труднощі» проголосувало 38%. Ще 37% не визначилися з відповіддю.
Такі дані показало дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, результати якого були презентовані правозахисниками під час прес-конференції у виданні «Главком».
«Ця статистика спровокувала певні зміни в роботі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я мушу зазначити, що минулий рік для нас відзначився надзвичайною кількістю звернень – 158 тисяч. Це показує і рівень довіри, і рівень ефективності роботи офісу», - прокоментувала Валерія Лутковська, Уповноважений ВРУ з прав людини.
Варто зазначити, що з жовтня 2016 року кількість людей, ладних поступитися власними правами, зменшилася на 5,3%, а тих, хто терпітиме матеріальні труднощі - збільшилася на 2,6%.
Опитування проводилося з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Пропонуємо переглянути повне відео прес-конференції: