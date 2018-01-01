Наступна зустріч «мінських переговірників» відбудеться за два тижні

На наступному засіданні сторони продовжать обговорювати обмін утримуваними громадянами

Тристороння контактна групи з врегулювання ситуації на Донбасі проведе наступне засідання в Мінську 31 січня. Про це повідомила Дарка Оліфер, речниця колишнього президента України, представника України у ТКГ Леоніда Кучми. «Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 31 січня», – сказала Оліфер.



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Тристороння контактна група

На наступному засіданні сторони продовжать обговорювати обмін утримуваними громадянами

Тристороння контактна групи з врегулювання ситуації на Донбасі проведе наступне засідання в Мінську 31 січня. Про це повідомила Дарка Оліфер, речниця колишнього президента України, представника України у ТКГ Леоніда Кучми.

«Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 31 січня», – сказала Оліфер.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, зі свого боку, заявила, що на наступному засіданні сторони продовжать обговорювати обмін утримуваними громадянами.

«Сьогодні на засіданні в Мінську сторони ще раз підтвердили, що наше пріоритетне завдання – це звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України. Наразі у тристоронньому форматі триває дискусія, і на наступному засіданні продовжиться робота щодо прискорення процесу і пошуку компромісів», – сказала вона.

Вона додала, що Росія висловила зацікавленість у поверненні своїх громадян.

Як повідомлялося, у четвер у Мінську відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими. Зокрема, на переговорах представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення обміну.

Відзначимо, що 27 грудня 2017 року неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 особи, ті натомість - 73 особи.

Одна з полонених (74-та) висловила бажання залишитися в окупованому Донецьку за сімейними обставинами.

Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».

Джерело: Радіо Свобода