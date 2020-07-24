Сухо, тепло та сонячно: прогноз погоди в Україні на п'ятницю



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Температура у столиці вдень близько 25°

Короткочасний дощ сьогодні можливий лише у Карпатському регіоні

У п’ятницю в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише день на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасний дощ і гроза.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Як зазначається у повідомленні, вітер 24 липня буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві сьогодні, 24 липня, мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 12-14°, вдень близько 25°.