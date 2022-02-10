«Ціна питання» – 300 млн грн. Ректор університету прокоментував секс-скандал зі студентками

Бугров запевнив, що листування з сексуальним контекстом, які поширюються в мережі, жодним чином не стосуються його

Бугров спростував автентичність викладених матеріалів та оцінив такі дії як «замовну інформаційно-психологічну кампанію»

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров стверджує, що публікації, які начебто свідчать про його сексуальні стосунки зі студентками, є замовною кампанією. Про це повідомляє видання iPress.ua.

Бугров спростував автентичність викладених матеріалів та оцінив такі дії як «замовну інформаційно-психологічну кампанію», спрямовану проти нього як очільника одного з найкращих університетів країни, його команди, родини та близьких. Ректор заявив, що на нього, його близьких та колег «здійснюється шалений тиск у вигляді залякування і шантажу».

Він зазначив, що окрім зазначених матеріалів анонімні зловмисники поширили мережею персональні дані десятків осіб (студентів та співробітників вишу), яких таким чином намагаються втягнути у компрометуючий скандал.

Поширення фейків замовного характеру ректор пов’язує з результатами проведеної Державною аудиторською службою України ревізії фінансової діяльності університету у період з 1 квітня 2018 року по 31 серпня 2021 року. Ця перевірка виявила порушень на суму близько 300 мільйонів гривень. Водночас, як зазначає Володимир Бугров, головні фінансові порушення виникли за часів управління попереднього керівництва, оскільки він обіймає посаду ректора з 1 травня 2021 року, а перевірка охоплює значно більший період.

«Ревізія показала, що переважна більшість порушень безпосередньо й однозначно пов’язується з колишніми посадовими особами адміністрації університету, які були відповідальні за конкретні сфери фінансово-господарської діяльності», – йдеться в заяві Володимира Бугрова.

Серед найбільших фінансових порушень попередньої адміністрації, виявлених Державною аудиторською службою, ректор назвав втрату університетом 166 квартир у ЖК «Еврика» (сумнозвісного збанкрутілого забудовника ТОВ «Аркада-Будівництво»), збудованого на університетській землі. Як стверджує Володимир Бугров, ці квартири мали перейти до власності КНУ відповідно до договору, укладеного у 2014 році, як повідомив ректор, строк дії договору закінчився ще у січні 2021 року. Державна аудиторська служба оцінює такі фінансові втрати обсягом 97 мільйонів гривень.

Також, за словами Бугрова, ревізія виявила здійснення оплати фіктивно наданих послуг та виконання ремонтно-будівних робіт за завищеною вартістю у мільйони гривень. Ректор поінформував журналістів, що Державна аудиторська служба вже спрямувала матеріали щодо численних порушень фінансово-господарської діяльності до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та Національної поліції.

Сам Володимир Бугров пов’язує замовні інформаційні кампанії у ЗМІ та поширення дискредитаційних матеріалів про нього саме через його посаду ректора університету, оскільки «саме від того, хто буде очолювати університет безпосередньо залежить, чи все обійдеться адміністративними протоколами та піде далі за старими схемами, чи винні реально будуть відповідати перед законом та людьми»«.

У відповіді журналістам про можливих замовників він заявив, що це могли зробити «конкуренти з минулорічних виборів або дотичні до них люди». Бугров розцінює такі дії як помсту тих, хто програв на виборчих перегонах на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка, які відбулися навесні 2021 року. На його думку, серед замовників цієї кампанії цілком можуть бути прізвища тих, хто згаданий у Акті перевірки Державної аудиторської служби України.

Бугров повідомив, вже звернувся до правоохоронних органів для захисту власної честі, гідності і ділової репутації. Також він зазначив, що посприяє у наданні юридичної допомоги усім постраждалим від цієї «брудної кампанії» особам.

До слова, скандально відома після появи у відвертій сукні у львівській мерії з колишнім заступником міністра освіти Ігорем Гарбаруком Христина Тишкун сфотографувалася із ректором Київського Національного університету імені Т. Шевченка Володимиром Бугровим, який потрапив у секс-скандал.