«Брюнетка з декольте» виклала фото з ректором університету, який потрапив у секс-скандал

З початку лютого у мережі поширювалася інформація з листуванням сексуального характеру начебто між ректором КНУ та студентками університету

Скандально відома після появи у відвертій сукні у львівській мерії з колишнім заступником міністра освіти Ігорем Гарбаруком Христина Тишкун сфотографувалася із ректором Київського Національного університету імені Т. Шевченка Володимиром Бугровим, який потрапив у секс-скандал. Про це написав Сергій Чаплигін на своїй сторінці у Facebook.

«Щось давно не було чути за Христину Тишкун. Нагадаю. Це та, що наприкінці минулого року як помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука фотографувалася з мером Львова Андрієм Садовим. Дивлюся – так вона ще фотографувалася з Володимиром Анатолійовичом Бугровим – ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пора їй вже давати заслуженого працівника освіти», – написав Чаплигін.

Зазнчимо, що Тишкун опублікувала знімок у Instagram ще 25 листопада 2021 року.

«З ректором одного з найстаріших та найшанованіших навчальних закладів нашої країни», – підписала фото Тишкун.

Зазначимо, що в Мережі довкола Бугрова розгортається скандал. У телеграм-каналах публікують нібито листування сексуального характеру Бугрова зі студентками університету.

Сам Бугров вважає, що його хочуть усунути з посади ректора університету через небажання «покривати» порушення у діяльності колишніх керівників КНУ. Також він повідомив, що акаунти керівництва вишу зламувалися задля постановочних листування.