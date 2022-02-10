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    «Брюнетка з декольте» виклала фото з ректором університету, який потрапив у секс-скандал

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    Христина Тишкун сфотографувалася із ректором Київського Національного університету імені Т. Шевченка Володимиром Бугровим, який потрапив у секс-скандал - «Брюнетка з декольте» виклала фото з ректором університету, який потрапив у секс-скандал
    Христина Тишкун сфотографувалася із ректором Київського Національного університету імені Т. Шевченка Володимиром Бугровим, який потрапив у секс-скандал
    фото: instagram.com/christina_tyshkun

    З початку лютого у мережі поширювалася інформація з листуванням сексуального характеру начебто між ректором КНУ та студентками університету

    Скандально відома після появи у відвертій сукні у львівській мерії з колишнім заступником міністра освіти Ігорем Гарбаруком Христина Тишкун сфотографувалася із ректором Київського Національного університету імені Т. Шевченка Володимиром Бугровим, який потрапив у секс-скандал. Про це написав Сергій Чаплигін на своїй сторінці у Facebook.

    «Щось давно не було чути за Христину Тишкун. Нагадаю. Це та, що наприкінці минулого року як помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука фотографувалася з мером Львова Андрієм Садовим. Дивлюся – так вона ще фотографувалася з Володимиром Анатолійовичом Бугровим – ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пора їй вже давати заслуженого працівника освіти», – написав Чаплигін.

    Зазнчимо, що Тишкун опублікувала знімок у Instagram ще 25 листопада 2021 року.

    «З ректором одного з найстаріших та найшанованіших навчальних закладів нашої країни», – підписала фото Тишкун.

    Зазначимо, що в Мережі довкола Бугрова розгортається скандал. У телеграм-каналах публікують нібито листування сексуального характеру Бугрова зі студентками університету.

    Сам Бугров вважає, що його хочуть усунути з посади ректора університету через небажання «покривати» порушення у діяльності колишніх керівників КНУ. Також він повідомив, що акаунти керівництва вишу зламувалися задля постановочних листування.

    Теги: скандал Facebook університет Instagram
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    «Брюнетка з декольте» виклала фото з ректором університету, який потрапив у секс-скандал