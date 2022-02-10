Як маленький фейк марнує великі справи

Завжди варто перевіряти достовірність отриманної інформації

Сьогодні ще раз переконався у безглуздості і шкідливості того, що відбувається в соцмережах. Люди не вмикають голову і ними можна маніпулювати як завгодно...

Відомий політик постить зранку явну ахінею, про те, що подаровані вчора США нашим прикордонникам джипи вже списані і сьогодні продаються в інтернеті. Називає це «кошмарним сном», який він «не мог представить»...

Цю купу важливої «інформації» лайкає така ж купа фанатів, сипляться прокльони, і прогнози «Нет слов, идем стопами Афганистана». І жоден з таких «лайкарів» просто не думає, що списати і продати подароване за кілька днів навіть фізично неможливо.

Повідомляю точну інформацію від Держприкордонної служби, на тисячі лайків не претендую. Машини й досі стоять на вулиці, всі до єдиної! Лише сьогодні посольство передало оригінали документів на постановку на облік! Зараз Прикордонна служба веде переговори, щоб зробили антикорозійну і решту підготовки, щоб на кордоні люди про це не думали!

Гарантують: «Всі машини підуть на кордон! Жодної не буде в штабах!».

Цей допис збурив інтернет-користувачів (скріншот сторінки Facebook)

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Джерело: блог Миколи Підвезяного

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