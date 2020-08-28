Ціни на газ стрімко ростуть. Експерти розказали, чого чекати українцям



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Ціни на газ в Європі зростають

З наближенням опалювального сезону ціни на природний газ в Європі традиційно зростають

Після падіння цін до історичного мінімуму навесні поточного року, зараз на газових хабах в Європі відбувається стрімке зростання цін. За останній тиждень зростання ціни на газ на європейських хабах склало 26%, пише видання Delo.

Втім, збільшення ціни перед початком опалювального сезону - традиційний тренд на європейських ринках.

Вартість блакитного палива в Україні безпосередньо залежить від котирувань на європейських біржах. З огляду на це, можна очікувати, що вартість блакитного палива в Україні в найближчі місяці також продовжить рости.

Голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан зазначає, що поточний рік не став винятком, незважаючи на пандемію. «За останній місяць вартість газу на світових ринках зросла вже на 45-50%. Ціна ресурсу на вересень варіюється від 5,5 до 5,8 гривень за кубометр. Це тільки на сьогодні. Є тенденція до того, що ціна буде рости й надалі», - коментує він.

Аналітики впевнені, що ціна газу в Україні для кінцевого споживача взимку виросте до 7 грн за куб. м, хоча звучать також прогнози зростання до 10 гривень за куб. м.

«Вітчизняного газу на українському ринку – 70%, решта імпорт. Такого впливу імпорту на ціну газу можна було б уникнути, якби видобутий в Україні газ продавався на біржі», - каже Юрій Корольчук, експерт в сфері енергетики.

З ним погоджується аналітик енергоринку Геннадій Рябцев: «У формуванні цінового індикатора всередині країни не зацікавлений основний гравець цього ринку – НАК «Нафтогаз України». Він зацікавлений, щоб ціни на внутрішньому ринку були вище».

Також нагадаємо, що «Нафтогаз» різко підвищив ціни на газ для населення. В рамках місячного контракту у вересні ціна газу у «Нафтогаз України» зросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.