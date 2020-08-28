Як заощадити на придбанні газу: постачальники консультують українців



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Жителям Дніпропетровської області стало ще зручніше долучитися до акції «Твоя енергонезалежність»

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» пропонує своїм клієнтам унікальну можливість заощадити кошти, закупивши природний газ на весь холодний період за акційною ціною.

«Проаналізувавши результати минулорічної акції, ми врахували всі пропозиції та зауваження наших клієнтів, - розповідає директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Юлія Кузьменко. - Клієнт першочергово споживає об'єми акційного газу та буде гарантовано забезпечений ресурсом, за який вже сплатив. Це дозволяє споживачу створити власний запас газу на холодні місяці і застрахувати себе від цінових коливань».

Пропозиція діє з 15 серпня до 30 вересня 2020 року.

Вартість газу для учасників акції становить:

4,49 грн за м3 – у період з 15 по 31 серпня;

4,99 грн за м3 – у період з 1 по 15 вересня;

5,49 грн за м3 – у період з 16 до 30 вересня.

У ціні не враховані послуги за доставку газу, яка сплачується окремо.

Підключитися до акції можна за телефоном Контакт-центру 056 79 40 304, у Центрах обслуговування клієнтів та відділеннях ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут». Окрім того, відтепер це можна зробити й онлайн, через особистий кабінет на сайті 104.ua.

Учасниками акції можуть стати всі клієнти ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут», які не мають заборгованості за спожитий природний газ.

Поспішайте, термін дії акційних цін обмежений!

Минулого року кількість учасників акції в регіоні склала 6 958 осіб. Обсяг викупленого газу перевищив 7,49 млн куб. м.

До слова, «Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення.



