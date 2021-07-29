Депутат Держдуми закликав напасти на Україну (відео)
Депутат Держдуми Шеріна лякає росіян тим, що Україна може на них напасти, тому потрібно діяти на випередження
Український блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Youtube проаналізував нещодавні заяви одного із депутатів Держдуми Олександра Шеріна, який заявив, що потрібно йти на випередження та накинутись на Україну, щоб у майбутньому вона не напала на Росію.
Денис Казанський потрактував черговий «привіт» від братського народу, що в перервах між приливами любові обіцяє стерти з лиця Землі нашу країну.
Російський політик продовжив: «Я не говорю про те, що Росію здатен хтось розчавити, але не хочу, щоб ворога зупиняли під Москвою і клали десятки мільйонів життів, якщо можна наносити удари на чужій території».
Такі заяви, на думку блогера Казанського, потрібно оперативно поширювати в Україні та доносити для широкого загалу.
«От захотів депутат щось сказати, відповідно потрібно допомогти йому бути почутим, щоб у наших співвітчизників не було ніяких ілюзій щодо братства та дружби з РФ», – підкреслив Казанський.
Блогер акцентував увагу на тому, що це дуже важливо, аби тут, в Україні, у проросійських депутатів, які люблять сіяти демагогію в Україні, склалася об’єктивна думка. «Щоб можна було взяти цей ролик, піднести його до обличчя і прокрутити стільки разів, аби у вухах дзвенів голос із ворожими закликами. Щоб вони людям мозок не пудрили розмовами без сенсу», – наголосив Казанський.
Він додав, що не потрібно нічого вигадувати, не потрібно пропаганди з фейками, треба просто показувати справжнє обличчя Росії.
Додамо, що український блогер Денис Казанський проаналізував ключові тези Бабіцького з останнього інтерв’ю та виклав свої думки в Youtube.
Нагаждаємо, що український блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube проаналізував недавні заяви депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.