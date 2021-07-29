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    Депутат Держдуми закликав напасти на Україну (відео)

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    Шерін пожалівся, що українську молодь годують м'ясом - Депутат Держдуми закликав напасти на Україну (відео)
    Шерін пожалівся, що українську молодь годують м'ясом
    Фото: скріншот

    Депутат Держдуми Шеріна лякає росіян тим, що Україна може на них напасти, тому потрібно діяти на випередження

    Український блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Youtube проаналізував нещодавні заяви одного із депутатів Держдуми Олександра Шеріна, який заявив, що потрібно йти на випередження та накинутись на Україну, щоб у майбутньому вона не напала на Росію.

    Денис Казанський потрактував черговий «привіт» від братського народу, що в перервах між приливами любові обіцяє стерти з лиця Землі нашу країну.

    Російський політик продовжив: «Я не говорю про те, що Росію здатен хтось розчавити, але не хочу, щоб ворога зупиняли під Москвою і клали десятки мільйонів життів, якщо можна наносити удари на чужій території».

    Такі заяви, на думку блогера Казанського, потрібно оперативно поширювати в Україні та доносити для широкого загалу.

    «От захотів депутат щось сказати, відповідно потрібно допомогти йому бути почутим, щоб у наших співвітчизників не було ніяких ілюзій щодо братства та дружби з РФ», підкреслив Казанський.

    Блогер акцентував увагу на тому, що це дуже важливо, аби тут, в Україні, у проросійських депутатів, які люблять сіяти демагогію в Україні, склалася об’єктивна думка. «Щоб можна було взяти цей ролик, піднести його до обличчя і прокрутити стільки разів, аби у вухах дзвенів голос із ворожими закликами. Щоб вони людям мозок не пудрили розмовами без сенсу», наголосив Казанський.

    Він додав, що не потрібно нічого вигадувати, не потрібно пропаганди з фейками, треба просто показувати справжнє обличчя Росії.

    Додамо, що український блогер Денис Казанський проаналізував ключові тези Бабіцького з останнього інтерв’ю та виклав свої думки в Youtube.

    Нагаждаємо, що український блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube проаналізував недавні заяви депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.

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    Теги: Росія депутат агресія
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    Депутат Держдуми закликав напасти на Україну (відео)