Ціни на харчі можуть зрости на 20% через війну Росії в Україні, – ООН

«Глобальна кількість людей, які недоїдають, може збільшитися на 8-13 млн осіб у 2022-2023 роках», – заявили у ФАО

Найбільш помітне зростання ціни на продукти буде спостерігатися в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, а також у країнах Африки на південь від Сахари

Міжнародні ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 8-20% в результаті війни Росії проти України. Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

У попередній оцінці вторгнення Росії в Україну ФАО заявила, що неясно, чи зможе Україна збирати урожай під час затяжного конфлікту. Невизначеність також пов'язана з експортом продуктів харчування з Росії. ФАО нагадала, що Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, Україна є посідає п'яте місце. Разом вони забезпечують 19% світових поставок ячменю, 14% пшениці і 4% кукурудзи, а це понад третина світового експорту зернових.

Росія також є світовим лідером з експорту добрив. «Ймовірні перебої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно загострити проблему продовольчої безпеки в усьому світі», – заявив генеральний директор ФАО Цюй Дун'юй.

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Індекс цін на продукти харчування досяг рекордного рівня в лютому і, очевидно, ще більше підніметься в найближчі місяці, оскільки наслідки війни відчуває весь світ.

За даними ФАО, від 20% до 30% полів, що використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться неприбраними протягом сезону 2022/23 рр. ФАО також зазначає, що міжнародні санкції можуть перервати російський експорт.

ФАО заявила, що 50 країн, у тому числі багато з найменш розвинених країн, залежать від Росії та України на 30% або більше своїх поставок пшениці, що робить їх особливо вразливими.

«Глобальна кількість людей, які недоїдають, може збільшитися на 8-13 млн осіб у 2022-2023 роках», – заявили у ФАО, додавши, що найбільш помітне зростання ціни буде спостерігатися в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, а також у країнах Африки на південь від Сахари.

Як повідомлялось, у спробах стримати кризу РФ заборонила експорт сільськогосподарської техніки, вагонів для залізниці, електричного, медичного та телекомунікаційного обладнання тощо