В Ірані сталася пожежа на нафтопроводі
У трубопроводі сталася тріщина
Через аварію стався витік нафти в сільській місцевості
В іранській провінції Чахармахал та Бахтіарі, що на південному-заході країни, сталася пожежа на нафтопроводі.
Про це повідомляє CNN Türk.
«Тріщина в нафтопроводі спричинила пожежу в провінції Чахармахал та Бахтіарі в Ірані», – повідомив телеканал.
Пожежникам вдалося приборкати вогонь, після чого почався ремонт нафтопроводу. Відомо, що тріщина має великі розміри, тому ремонт займе якийсь час.
Через аварію стався витік нафти в сільській місцевості в районі Меянкух, людських жертв немає. Причина пошкодження нафтопроводу встановлюється.
Нагадаємо, вчора на Зміївській ТЕС сталася пожежа.