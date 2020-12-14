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    У світі

    В Ірані сталася пожежа на нафтопроводі

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    <p>У трубопроводі сталася тріщина</p> - В Ірані сталася пожежа на нафтопроводі

    У трубопроводі сталася тріщина

    Фото: CNN Türk

    Через аварію стався витік нафти в сільській місцевості

    В іранській провінції Чахармахал та Бахтіарі, що на південному-заході країни, сталася пожежа на нафтопроводі.

    Про це повідомляє CNN Türk.

    «Тріщина в нафтопроводі спричинила пожежу в провінції Чахармахал та Бахтіарі в Ірані», – повідомив телеканал.

    Пожежникам вдалося приборкати вогонь, після чого почався ремонт нафтопроводу. Відомо, що тріщина має великі розміри, тому ремонт займе якийсь час.

    Через аварію стався витік нафти в сільській місцевості в районі Меянкух, людських жертв немає. Причина пошкодження нафтопроводу встановлюється.

    Нагадаємо, вчора на Зміївській ТЕС сталася пожежа.

    Теги: пожежа нафта нафтопродукти екологія Іран
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