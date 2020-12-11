Ціни на нафту підскочили через початок ковід-вакцинації у світі

Позитивні новини про вакцинацію впливають на вартість нафти на світовому ринку

Вартість нафти продовжує зростати через сподівання інвесторів на швидке відновлення економіки у зв’язку з початком вакцинації від Covid-19

Ціна нафти марки Brent перевищила $50 за барель вперше від початку пандемії в березні. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Станом на 11 грудня ціна лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $50,3 за барель, що на $0,06 (0,12%) вище за ціну на час закриття торгів ($50,25).

Вартість ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $46,86 за барель, що на $0,08 (0,17%) вище за рівень попередніх торгів. Попередня сесія завершилася на рівні $46,76.

Загалом ціни на Brent та на WTI зросли на понад $2 (+4% у Brent та +4,5% у WTI).

Ціни на нафту продовжують зростати через сподівання інвесторів на швидке відновлення економіки у зв’язку з початком вакцинації від Covid-19, повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає на позитивних новинах про вакцину проти Covid-19 шостий тиждень поспіль. Велика Британія розпочала вакцинацію на цьому тижні, США можуть розпочати її в найближчі вихідні. Канада 9 грудня також дозволила використання вакцини та розпочне вакцинацію наступного тижня.

За останніми даними, в Україні планують використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації проти коронавірусу. Вакцинацію проводитимуть стаціонарно й за допомогою мобільних груп, яких створять близько 400.

Наразі відомо, що вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я розповів, що насамперед вакцинуватимуть медичних та соціальних працівників, військовослужбовців, літніх людей. Загалом є дев'ять груп, яких першими убезпечать від коронавірусу.

Раніше він повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо.

В Україні 10 грудня зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу. Усього померло 285 людей. В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився в 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників